"Ich mich nicht wohl gefühlt im Halbfinal, habe aber mein Bestes gegeben. Ich bin sehr enttäuscht, dass ich nicht spielen kann", sagte die Weltranglisten-Siebente Keys, die mit Fieber zu kämpfen hat. Die Nummer 3 des Turniers war bereits erkältet nach Linz angereist.

Im Final am Sonntag trifft Golubic an ihrem 24. Geburtstag auf die Slowakin Dominika Cibulkova oder die Spanierin Carla Suarez Navarro. Die Nummer 62 der Welt hatte bereits am Freitag in den Viertelfinals von der Aufgabe ihrer Gegnerin profitiert. Die topgesetzte Spanierin Garbiñe Muguruza musste beim Stand von 5:7, 6:3 und 4:4 wegen einer Knöchelverletzung aufgeben.

Für Golubic ist es der zweite Final auf der WTA-Tour, nachdem sie im Juli das neu in den Kalender aufgenommene Heimturnier in Gstaad gewonnen hat. Am Montag wird Golubic, die von der WTA als eine von vier Spielerinnen für die Wahl als Newcomer des Jahres nominiert worden ist, erstmals in ihrer Karriere in die Top 60 der Welt vorstossen.