Wie haben Sie es geschafft, im fünften Satz nach einem Break-Rückstand nochmals zurückzukommen?

«Ich sagte mir, spiele frei auf. Das habe ich mit Ivan (Ljubicic) und Seve (Lüthi; Federers Coaches) vorher so besprochen. Du spielst den Ball, nicht den Gegner. Sei frei, die Mutigen werden hier belohnt. Ich hatte Chancen am Anfang des fünften Satzes, die ich nicht nutzen konnte. Da hätte ich enttäuscht sein und die Fakten akzeptieren können. Aber ich kämpfte weiter, glaubte weiter daran, dass es eine Möglichkeit zum Sieg gibt. Deshalb habe ich am Ende mein bestes Tennis gespielt, was mich doch ein bisschen überrascht hat. Im vierten und zu Beginn des fünften Satzes hatte ich doch ein wenig ein Tief.»