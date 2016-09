Der Schweizer Davis-Cup-Captain Severin Lüthi meldete am Samstagmorgen wie erwartet ein anderes Doppelteam als offiziell nominiert. Im wahrscheinlich vorentscheidungen Doppel des Abstiegs-Playoffs in Taschkent treten für die Schweiz Henri Laaksonen und Adrien Bossel an. Für Usbekistan werden ab 9 Uhr Schweizer Zeit die erfahrenen Denis Istomin und Farrukh Dustow, die bereits 18 Mal gemeinsam im Einsatz standen (9 Siege).