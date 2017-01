Als letzte Schweizer starteten am Dienstag Belinda Bencic und Timea Bacsinszky in die Australian Open. Die Sensation für die 19-jährige Ostschweizerin Bencic blieb aus: Sie unterlag der 22-fachen Grandslam-Siegerin Serena Williams klar. Bacsinszky zieht mit einem Dreisatz-Zittersieg gegen die Italienierin Camilla Giorgi in die zweite Runde ein. Verfolgen Sie hier die Australian Open live im Stream.