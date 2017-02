Jack Sock (ATP 21) feierte seinen zweiten Turniersieg auf der ATP-Tour in diesem Jahr nach dem Triumph in Auckland und den dritten insgesamt. Der 24-jährige Amerikaner musste in Delray Beach nicht zum Final antreten, da der kanadische Weltranglistenvierte Milos Raonic wegen einer Verletzung am rechten Bein Forfait erklärte.

In Marseille setzte sich der als Nummer 2 gesetzte Jo-Wilfried Tsonga (ATP 11) durch. Der Franzose bezwang im Endspiel Landsmann Lucas Pouille (ATP 17) 6:4, 6:4.