Die 26-Jährige verlor in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota in der 1. Runde gegen die als Nummer 3 gesetzte Spanierin Lara Arruabarrena (WTA 65) 6:4, 3:6, 2:6.

Perrin hatte sich dank zwei Siegen in der Qualifikation zum dritten Mal für ein Turnier der höchsten Stufe qualifiziert. Ihren einzigen Sieg auf diesem Niveau feierte die sechstbeste Schweizerin in der Weltrangliste vor einem Jahr in Bogota gegen ihre Landsfrau Romina Oprandi.

Mit der 19-jährigen Jil Teichmann (WTA 208) schaffte eine zweite Schweizerin als Qualifikantin den Einzug ins Haupttableau von Bogota. Sie trifft in der 1. Runde auf die als Nummer 2 gesetzte Tschechin Katerina Siniakova (WTA 38).