Die wichtigsten Partien am Samstag mit Schweizer Beteiligung

Für Timea Bacsinszky ist die 3. Runde an den Australian Open Endstation. Die 27-Jährige unterliegt nach zweieinhalb Stunden Kampf und trotz ihrer besten Leistung in dieser Woche der frenetisch angefeuerten Australierin Daria Gavrilova mit 3:6, 7:5, 4:6.

Martina Hingis und Coco Vandeweghe schieden am Australian Open bereits in der 2. Runde aus. Sie unterlagen dem australischen Duo Ashleigh Barty/Casey Dellacqua 2:6, 5:7.

Der Spanier Rafael Nadal hingegen steht nach einem harten Kampf in den Achtelfinals. Der 30-Jährige setzt sich gegen den Deutschen Alexander Zverev in fünf Sätzen mit 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 durch.

Die weiteren Schweizer:

Fest steht inzwischen, wann Roger Federer und Stan Wawrinka ihre Achtelfinals bestreiten werden. Federer wurde im vierten Spiel am diesjährigen Australian Open zum dritten Mal für die Night Session angesetzt. Er spielt seine Achtelfinalpartie gegen die Weltnummer 5 Kei Nishikori am Sonntag (9.00 Uhr Schweizer Zeit) in der Rod Laver Arena. Wawrinka bestreitete seinen Achtelfinal gegen den Italiener Andreas Seppi in der Nacht auf Sonntag (ca. 4.30 Uhr Schweizer Zeit) in der drittgrössten Margaret Court Arena.

Die Schweizer Siegermatches in Melbourne am Freitag

Roger Federer macht kurzen Prozess und besiegt Tomas Berdych (31, ATP 10) nach 90 Minuten mit 6:2, 6:4, 6:4 und steht bei den Australian Open in den Achtelfinals. Sein Gegner dort ist der Japaner Kei Nishikori (27, ATP 5).

Auch Stan Wawrinka steht am Australian Open in Melbourne in den Achtelfinals. Der 31-jährige Romand gewann in der 3. Runde gegen den Serben Viktor Troicki (ATP 35) 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (9:7). Jetzt wartet der Südtiroler Andreas Seppti (ATP 89) auf den Westschweizer.

