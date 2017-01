Vor einem Jahr wird das Tennis von einem Wettskandal erschüttert. Geändert hat sich wenig. Noch immer sind Wettanbieter wichtige Sponsoren, die Milliarden in den Wanderzirkus pumpen. Wie bei den Australian, wo William Hill zu den Hauptsponsoren zählt. Weil Betrug nur schwer nachzuweisen ist, bleibt der Sport für Wettbetrug besonders anfällig. Neben den Wettsyndikaten geraten nun Wetter in den Fokus des Interesses. Grund sind Drohungen, Beleidigungen und Beschimpfungen, die unter dem Deckmantel der Anonymität über soziale Medien direkt an die Athleten gerichtet werden.

Bacsinszky: «Die Situation ist dramatisch»

Angestossen hat die Diskussion die Amerikanerin Nicole Gibbs. Sie erzählt, wie sie im letzten Herbst nach einer Niederlage gegen die höher klassierte Russin Ekaterina Makarova auf den sozialen Medien beschimpft wird und stellt Bilder davon ins Netz. «Du bist so unglaublich schlecht. Ich hoffe, du stirbst langsam und verdammt schmerzvoll. Du hast es verdient, du Hure!», schreibt ein Nutzer. Dass solche Beleidigungen unterdessen an der Tagesordnung stehen, bestätigt auch Timea Bacsinszky. «Die Situation ist dramatisch», sagt sie gemäss «Tages-Anzeiger». Mitteilungen wie «Ich hoffe, du stirbst an Krebs, du Schlampe» hätten auch schon sie erreicht.

Absender sind in der Regel frustrierte Wetter, die im Geldrausch zu den Verlierern gehören. Gegenüber «CNN» erzählt die dunkelhäutige Amerikanerin Madison Keys, dass sie auch schon als «Affe» beschimpft wurde. «Die Leute wissen gar nicht, dass wir nach den Matches Todesdrohungen erhalten», prangert sie an. Obwohl sie sich mit Frauenorganisationen zur Wehr setzt, ist die Situation ohnmächtig. Accounts sind schnell erstellt, ebenso schnell auch wieder gelöscht. Delinquenten handeln unter dem Deckmantel der Anonymität des Netzes. Sie tauchen ebenso schnell unter falscher Identität auf, wie sie wieder verschwinden.

Athleten im Dilemma: Abtauchen oder einstecken?

Bleibt die Frage, ob sich die Athleten aus den sozialen Netzwerken zurückziehen sollen. Für die meisten ist das keine Option. «Als jemand, der versucht, auf der Tour zu überleben, ist es wichtig, hier präsent zu sein», sagt Nicole Gibbs. «Manchmal muss ich dafür einstecken, weil ich diese Nachrichten lesen muss. Aber sehr viel öfter werde ich ermutigt und erhalte positive Nachrichten, das ist schön.» Weil sie von den Preisgeldern nur knapp leben kann, ist sie auf Sponsoren angewiesen. Und Sponsoren wollen, dass ihre Klienten auch dort präsent sind, wo das Leben stattfindet: in den sozialen Medien. Also spielen die Athleten das Spiel mit.

Bleibt noch der Weg, den Ivo Karlovic beschreitet. Der Kroate, 2,10 Meter gross, unbeweglich, kein Ästhet, für den Zuschauer ins Stadion strömen, dazu stotternd, wird regelmässig beleidigt. Seine Reaktion? Er schiesst einfach zurück. Als er nach einem Fünfsatzmatch einst die Hitze beklagte, schrieb ein User: «Beschwer dich nicht, du bewegst dich ja kaum.» Karlovics Antwort? «Ja, deine Mutter mag es langsam.» Auch nicht die feine Art, aber als 37-Jähriger, der in seiner Karriere gegen sieben Millionen Dollar Preisgeld verdient hat, ist der Kroate auch in der komfortablen Situation, dass er sich nicht alles gefallen lassen muss.