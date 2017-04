Andy Murray, welche witzige Erfahrung verbindet Sie mit Roger Federer?

Andy Murray: Im vergangenen Jahr habe ich Roger in der Weltrangliste überholt. Wir waren an einer Spielerparty, wo wir unsere Namen neben dem jeweiligen Ranglistenplatz eintragen sollten. Roger hatte total vergessen, dass ich ihn überholt hatte, und sich «versehentlich» – ich dachte: klar, Roger (lacht) – neben meiner Zwei eingeschrieben. Also musste ich mich am Ende bei der Nummer drei eintragen. Das war sehr witzig und wir lachen heute noch über diesen Vorfall, wenn wir uns sehen.

Obwohl Sie schon seit über einem Jahrzehnt Weltspitze sind, wurden Sie erst im vergangenen Jahr und mit 29 Jahren zur Nummer eins. Wie fühlte sich das an?

Grossartig! Es ist nicht etwas, auf das ich mich bewusst fokussiert habe. Ich spiele in der wohl härtesten Ära in der Geschichte des Tennis. Wenn du jede Woche gegen Spieler wie Roger, Rafael Nadal oder Novak Djokovic antrittst, musst du dich auf jedes einzelne Spiel konzentrieren und darfst nicht zu weit vorausdenken. Meine Aufgabe war es immer, weiter so hart wie nur möglich zu arbeiten, auf und neben dem Platz, und erst dann zu schauen, wie weit mich das bringen würde.

Vor vier Jahren gewannen Sie erstmals in Wimbledon. Wie sehr hat das Ihre Karriere verändert?

Es ist mit Sicherheit einer meiner grössten Siege, aber ich denke nicht, dass er meine Karriere verändert hat. Als ich im Jahr zuvor Olympia-Gold im Einzel gewonnen habe, war das für mich der viel prägendere Moment. Wenige Wochen zuvor hatte ich im Wimbledon-Final gegen Roger auf dem Centre Court eine meiner härtesten Niederlagen überhaupt erlitten. Zurückzukommen und so etwas Spezielles zu erreichen wie eine Goldmedaille, war ein unglaubliches Gefühl. Es gab mir diesen Glauben, dass ich auch auf den grössten Bühnen und gegen die Besten bestehen kann. Einige Wochen später konnte ich die US Open gewinnen.

Welche Bedeutung hat Roger Federer für Sie als Rivale und Mensch?

Er ist einer der grössten, wenn nicht der grösste Spieler, den es je gab. Für mich ist es unglaublich, gegen ihn spielen zu können und mich mit ihm messen zu dürfen.