Vor dem Sieg Garcias hatte die US-Open-Finalistin Karolina Pliskova Tschechien nach einem dramatischen Spiel in Strassburg mit 1:0 in Führung gebracht. Die 24-Jährige gewann einen Marathon-Match gegen Kristina Mladenovic mit 6:3, 4:6, 16:14. Nach 3 Stunden und 48 Minuten beendete die Nummer 6 des WTA-Rankings das packende Duell.

Pliskova kontrollierte gegen Mladenovic lange Zeit die Partie. Im dritten Satz lag sie bereits mit 5:2 vorne und schlug beim Stand von 5:3 zum Matchgewinn auf. Doch die Französin kämpfte sich zurück, obwohl sie phasenweise von Krämpfen geplagt war. Beim Stand von 12:11 servierte Mladenovic ihrerseits zum Sieg, kassierte jedoch das Rebreak.

Im nachfolgenden Spiel setzte sich Caroline Garcia gegen Petra Kvitova mit 7:6 (8:6), 6:3 durch. Im zweiten Umgang nahm die Weltnummer 23 der zweimaligen Wimbledon-Siegerin gleich dreimal den Aufschlag ab.

Tschechien, das im April in Luzern die Schweiz im Halbfinal mit 3:2 bezwungen hat, bietet sich in Strassburg die Chance, den prestigeträchtigen Teamwettbewerb zum zehnten Mal insgesamt und zum dritten Mal in Folge zu gewinnen.

Frankreich, in der nächsten Saison am 11. und 12. Februar im Viertelfinal der Gegner des Schweizer Teams in Genf, gewann die Fedcup-Trophäe bislang zweimal.