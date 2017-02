«Kommt es wieder gut?» Die typische Frage eines Verletzten beim Arzt. «Und wie sieht die Behandlung aus?» Patrik Noack, Teamdoktor der Schweizer Nordischen an der WM in Lahti, beschreibt die Besonderheiten von Spitzensportlern als Patienten mit einem Vergleich.

Von Dario Cologna, Simon Ammann und Co. höre man solche Fragen nicht. «Die wollen möglichst präzise Angaben darüber, wann sie was wieder in den Trainingsalltag einbauen können – Schwimmen, Velofahren oder Aquajogging zum Beispiel», sagt Noack.

Die Frage, welche Muskeln bei welchen Beschwerden ab welchem Zeitpunkt wieder belastet werden dürfen, sei in der Tat auch für den Arzt eine Herausforderung. «Man muss in seine Überlegungen mit einbeziehen, dass der Körper eines Athleten insgesamt in einer deutlich besseren Verfassung ist als jener eines Normalbürgers», sagt Noack. Oft sei vieles sehr schnell nach einem Eingriff wieder trainierbar, «bei einem Aussenbandriss im Fussgelenk zum Beispiel selbst ein Teil der Muskulatur im betroffenen Fuss».

Gratwanderung bei Erkrankung

Nicht die gleichen Kriterien wendet man auch bei Krankheiten wie etwa Erkältungen oder einem grippalen Infekt an. «Wobei», schränkt Noack ein, «es auf den Zeitpunkt der Erkrankung ankommt. In der Saisonvorbereitung lässt man dem Athleten selbstverständlich die notwendige Zeit zur Regeneration. Kommt die Erkrankung aber zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt, sieht die Situation anders aus.»

Der Sportarzt, der im kommenden Jahr die Gesamtverantwortung für die medizinische Betreuung der Schweizer Delegation an den Olympischen Winterspielen in Südkorea trägt, gibt zu, dass in solchen Fällen der Entscheid über die Wiederaufnahme des Trainings «eine Gratwanderung» sei. Regelmässige Blutproben liefern dabei Anhaltspunkte zur Entwicklung eines Infekts.