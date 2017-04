Der in früheren Jahren sehr seltene Verkehr zwischen der Super League und der österreichischen Bundesliga nimmt zu. Im Winter ging Fredy Bickel zu Rapid Wien, im Sommer wird Christoph Schwegler von Red Bull Salzburg in die Schweiz (zum FC Luzern) zurückkehren. Möglicherweise kommt es auch auf zwei Trainerpositionen zu einem Hin- und Her. Urs Fischer könnte zu Rapid Wien gehen und Thorsten Fink die Austria verlassen, um Fischers Nachfolger beim FCB zu werden.

Nach den Spekulationen in Schweizer Medien sah sich Austria Wien genötigt, ein Statement abzugeben. «Uns liegt keine Anfrage für Thorsten Fink vor», teilte der Klub mit. Der Betroffene sagt, es gebe viele Anfragen − bisher aber nur von Journalisten. Er wolle sich aber nicht an den Gerüchten beteiligen.

Fortsetzung folgt.