Im August wird Federer 36. Auf Experimente möchte er sich nicht einlassen. «Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Darum möchte ich es jetzt einfach geniessen», sagt er. Auch er weiss, dass eine weitere Verletzung wie der Meniskusriss im letzten Jahr wohl das Ende seiner Karriere bedeuten würden. Um möglichst lange spielen zu können, erbringt er auch Opfer. Seit 2008 ist er nicht mehr Ski gefahren: «Das Risiko ist mir einfach zu gross.»

Dass nach der Verletzung nichts mehr so ist, wie es einmal war, hat Federer im letzten Frühling schmerzlich erfahren müssen. «Es fühlt sich nicht an wie mein Knie», sagte er in Monte Carlo. Und sein Fitnesstrainer Pierre Paganini gab in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» unlängst zu bedenken, dass eine «Baustelle immer eine Baustelle bleibt» und «der Körper nie mehr so wird, wie er vor einer Verletzung einmal war».