Dass dem Viertlinienflügel Huber gegen den Spitzenreiter ein ausgezeichnetes Spiel gelang, war auch Headcoach Mansi nicht entgangen. Er schenkte dem 21-Jährigen viel Vertrauen und schickte ihn in der Verlängerung aufs Eis – das Penaltyschiessen wurde Tatsache und Huber nahm auf der Bank Platz. «Ich weiss nicht, ob er es extra gemacht hat, aber der Coach kam erst zwei Sekunden vor dem Penalty und sagte: ’Komm, geh!’». Abgebrüht setzte Huber seinen kurzfristig gefassten Penalty-Plan um – Giovannini war geschlagen. Huber wendete ab, ohne gross zu jubeln, und wurde prompt von seinen Teamkollegen überrannt und an die Bande gedrückt. «Als er drin war, hab ich zunächst gar nicht bemerkt, dass wir nun gewonnen haben. Es ging ein bisschen zu schnell», lacht Ueli Huber – der gefeierte Held des Vorabends – am Tag danach über die Szene.

«Es ist natürlich schön, wenn es so aufgeht – aber es heisst nicht, dass es immer so läuft. Deswegen habe ich es gestern umso mehr genossen», weiss der Aufsteiger im Kader von Olten das von Mansi entgegengebrachte Vertrauen zu schätzen. In seiner Rookie-Saison biss der technisch begabte Stürmer unter Heikki Leime hartes Brot, figurierte 24-mal auf dem Matchblatt, musste sich jedoch oft mit der Rolle des 13. Stürmers begnügen. «Ich wusste ja, als ich hierhin kam, dass es ein Topteam der NLB ist, daher war ich nur schon froh, nach dem Tryout einen Vertrag unterschreiben zu können», so Huber.