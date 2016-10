Als Spieler war der 42-jährige Zeiter der «König der Löwen», Publikumsliebling beim ZSC. Nun arbeitet er in einer Stadt, deren Wappen aus gleich zwei Löwen besteht. Zeiter kam zu einem Klub, der in seiner ersten NLB-Saison abgeschlagen Letzter wurde. Bloss 24 Punkte wurden in 45 Partien geholt, die Playoffs verpasste Winterthur um 28 Zähler. Die Ernüchterung war gross – so hatte man sich das AbenteuerNLB nach vielen Jahren mit glänzenden Leistungen in der 1. Liga nicht vorgestellt.

Ein ungleicher Kampf

Nach knapp 700 Einsätzen in der NLA musste sich Zeiter in Winterthur erst daran gewöhnen, dass die Uhren eine Liga tiefer ein wenig anders ticken. «Fast alle Spieler arbeiten mit einem 100-Prozent-Pensum. Wir müssen deshalb am Feierabend trainieren und wenn wir am Samstag ein Spiel haben, entfällt das Warm-up am Morgen, weil die Spieler endlich mal ausschlafen können und die alltäglichen Dinge erledigen müssen, für die sie während der Woche keine Zeit haben», erläutert Zeiter.