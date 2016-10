Marco Truttmann wurde im Spiel gegen Winterthur nach einem hohen Stock am linken Auge verletzt und schied aufgrund dessen früh aus dem Spiel aus. Am Mittwochvormittag zeigte sich der Oltner Flügelstürmer mit noch immer leicht angeschwollenem Auge im Kleinholz. Ein Einsatz im Derby war nicht möglich gewesen, weil bei der Verletzung die Hornhaut irritiert und somit Truttmanns Sehvermögen beeinträchtigt wurde. Am Freitag steht nochmals ein Arztbesuch an, ehe Truttmann womöglich am nächsten Dienstag wieder einsatzfähig ist.

Bei Simon Schnyder war am Tag nach dem Derby der linke Unterarm stark angeschwollen, da er von einem Schuss touchiert worden war. Der Defensivverteidiger wird deswegen jedoch nicht ausfallen.