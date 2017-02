Häufig scheinen sich die Lakers auch schnell aufzugeben. Letzte Saison drehten sie immer wieder Spiele. In der laufenden Meisterschaft sind ihnen solche Comebacks kaum je gelungen. Weil sie zudem pro Partie 0,6 Gegentore (im Schnitt 2,9) mehr kassierten als in der Vorsaison, sind die Rapperswiler ins NLB-Mittelmass abgerutscht.

Dies beschert ihnen schon in den Viertelfinals ein Playoff-Duell gegen den EHC Olten. «Olten schaltet gut von Verteidigung auf Angriff um», lobt Tomlinson den Gegner. «Wir müssen darum Puckverluste im eigenen Drittel und in der Mittelzone vermeiden. Gelingt uns dies, sind wir im Vorteil», ist der Deutschkanadier überzeugt.

Die Serie gegen Olten wird darüber entscheiden, ob sich für die Lakers eine durchzogene Saison, doch noch zu einer erfreulichen entwickeln kann. «Ein Ausscheiden im Viertelfinal wäre automatisch ein grosser Misserfolg», drückt es SCRJ-Geschäftsführer Markus Bütler aus.

Tatsächlich wäre ein schnelles Out inakzeptabel. Es würde nicht in die Vorwärtsstrategie der Lakers passen. Von 1994 bis 2015 waren sie ein NLA-Klub. Zu einem solchen wollen sie möglichst schnell wieder werden. Ende Januar verkündete der Verwaltungsrat, dass die Rückkehr in die NLA bis im Frühling 2018 angestrebt wird.

Das Budget für die kommende Saison soll deshalb um 2 Millionen auf rund 8,5 Millionen Franken erhöht werden, sollen die zusätzlichen Mittel hauptsächlich der ersten Mannschaft zugutekommen.

Noch viel lieber würden sich die Verantwortlichen am Oberen Zürichsee schon in zwei Monaten an die Zusammenstellung eines NLA-Teams machen. Sie sind sich bewusst, dass der Wiederaufstieg mit jeder Saison mehr in der NLB schwieriger wird.