Olten - Biasca Ticino Rockets 4:2 (1:1, 0:1, 3:1)

2933 Zuschauer. - SR Müller/Potocan, Pitton/Rebetez. - Tore: 13. Mäder (Morini, Huber) 1:0. 13. Zanatta (Terzago) 1:1. 35. Guidotti (Trisconi/Ausschluss Schneuwly) 1:2. 44. Feser (Truttmann, Gedig/Ausschluss Dal Pian, Goi) 2:2. 49. Roman Diem 3:2. 51. Truttmann (Meister/Ausschluss Mischler!) 4:2. 60. (59:30) Trisconi (Incir) 4:3. - Strafen: 3mal 2 plus 5 Minuten (Schneuwly) plus Spieldauer (Schneuwly) gegen Olten, 4mal 2 plus 5 Minuten (Goi) plus Spieldauer (Goi) gegen die Biasca Ticino Rockets. - Bemerkungen: Olten mit Mischler, Biasca Ticino Rockets mit Müller im Tor. - Biasca Ticino Rockets ab 59:40 ohne Torhüter.