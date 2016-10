Helblings Ernstkampf-Rückkehr

In Zug ist der Cup-Ehrgeiz in diesem Jahr gross (siehe Text unten). «Schon im ersten Spiel bei Wiki-Münsingen traten wir in Bestbesetzung auf», unterstreicht Timo Helbling, welchen Stellenwert der EVZ dem Cup beimisst. In Hägendorf aufgewachsen, zog Helbling nach zehn Nachwuchsjahren beim EHC Olten als 15-Jähriger aus, um sich via Nordamerika als polarisierender Verteidiger-Haudegen in der NLA einen Namen zu machen. Der Ex-Oltner spielte in den vergangenen Jahren auch für Davos, Lugano, Fribourg, Zug und Bern – wo er im vergangenen Frühjahr beim unerwarteten Meistermärchen dabei sein durfte.

Mit dem Meistertitel dekoriert, hätte bei den Kloten Flyers für den mittlerweile 35-Jährigen (schon wieder) ein neues Kapitel beginnen sollen. Aber aufgrund Klotens fianziellem Kollaps wurde sein Vertrag aufgelöst – Zug war auf der Suche nach Verdrängungsmasse dankender Abnehmer.

Zwanzig Jahre nachdem der Hägendörfer das Kleinholz als Teenager hinter sich liess, kehrt er heute also erstmals für einen Ernstkampf nach Olten zurück. «Es kommen viele Erinnerungen hoch, zumal meine Familie und Kollegen das Spiel besuchen werden», spricht Helbling viel mehr von Emotionen, denn von einem erhöhten Nervositätspegel.