La Chaux-de-Fonds, Rapperswil-Jona, Martigny – und Langenthal erst recht. Es sind nicht nur die Mannschaften, die 13 Runden vor Qualifikationsende vor dem EHC Olten klassiert sind. Es sind auch jene Topteams, die sich im Laufe dieser Saison stetig verbessert haben, ein stilsicheres Eishockey spielen, ein augenscheinlich funktionierendes Spielsystem gefunden haben.

Und der EHC Olten? Eine lästige Inkonstanz zieht sich durch die Saison hindurch. Während zu Beginn der Saison die Spiele auf Messers Schneide noch gewonnen werden konnten, finden sich die Oltner in den besonders umkämpften Spielen am Ende ohne Ertrag wieder in der Kabine vor. Das Resultat: Der EHCO wird von Platz 1 auf Platz 5 durchgereicht.

Woran liegts? Fragt man Spieler, wie die vielgesuchte Konstanz erlangt werden kann, herrscht Ratlosigkeit.

Die Stimmung im Publikum schwankt: Im EHCO-Spiel ist vielfach nur schwer eine Taktik erkennbar. Und wenn doch, fragt man sich, ob der italo-kanadische Headcoach Maurizio Mansi das auf die EHCO-Spieler adaptierte, ideale System gefunden hat – und spielen lässt.

Mansi darauf angesprochen meint: «Wenn wir gewinnen, dann schwärmen alle von einem unglaublich guten, effizienten Spielsystem. Und wenn die Konstanz fehlt, mal ein Spiel verloren geht, das wir womöglich sogar hätten gewinnen müssen, dann muss die Taktik herhalten, weil diese nicht zu den Spielern passt. So einfach ist es nicht», sagt Mansi und bilanziert: «Wir spielen in den letzten Wochen etwas verzweifelt. Es ist keine Frage, ob wir das Niveau steigern konnten, es ist eine Frage der Konstanz. Diese zu erlangen, ist keine Frage der Taktik oder des Trainings, das ist eine Frage der individuellen Leistung jedes Spielers. Wir haben gegen Rapperswil in den ersten zwei Dritteln nicht unser bestes Eishockey gezeigt und dennoch viele Chancen erspielt. Wenn wir diese ausnützen würden, stünden wir wohl nicht hier und würden über das Spielsystem sprechen.»