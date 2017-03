Das frühzeitige Saisonende mit dem verpassten Saisonziel Playofffinal zieht beim EHC Olten erste personelle Konsequenzen nach sich: Der EHCO-Verwaltungsrat hat entschieden, sich von Sportchef Köbi Kölliker zu trennen. Er wurde gestern Donnerstag fristlos entlassen.

Kölliker, der als Verteidiger in seiner Aktivzeit in den 80er-Jahren mit Biel drei Mal Schweizer Meister wurde, bleibt damit als Sportchef weiterhin erfolglos: Nach einigen Trainerstationen konnte er 2012 bei den SCL Tigers erste Erfahrungen als Sportchef sammeln. Doch mit ihm stiegen die Langnauer Monate später im April 2013 in die Nationalliga B ab.

Im September 2014 bekam er beim EHCO eine neue Chance – und scheiterte erneut: Vor einem Jahr übernahm er nach der Entlassung des damaligen EHCO-Trainers Heikki Leime interimistisch den Trainerjob, verpasste aber den angestrebten Finaleinzug. Und nun verfehlte er das vorgegebene Saisonziel, Playofffinal, mit einem fünften Qualifikationsrang und einem Viertelfinal-Out gegen die Rapperswil-Jona Lakers klar.

Wer neuer EHCO-Sportchef wird, ist noch unklar.