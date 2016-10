Doch umso höher ist dann auch der Fall: Remo Meister verliert wenige Sekunden vor der ersten Pause im dümmsten Moment seinen Stock. Der EHCO-Verteidiger erhält von Stürmer Morini Ersatz, doch Chaux-de-Fonniers Devin Muller nutzt die dadurch entstandene defensive Unzuordnung der Oltner eiskalt zum Ausgleich aus (19:42).

In der 25. Minute bewies Oltens Topskorer Curtis Gedig, dass seine Vorstösse in die Offensive gegen ebenbürtige Gegner auch zur grössten Gefahr in der Defensive verkommen können: Der EHCO-Verteidiger stürzte als vorderster Mann.

In der Folge half Stürmer Diego Schwarzenbach in der Defensive aus, doch Dominic Forget brachte die Neuenburger trotzdem erstmals in Führung.

Ärgerlich war der Treffer insbesondere auch, weil Schlussmann Nyffeler den Puck unglücklich ins Tor kullern liess. Und schliesslich erhöhte Michael Loichat, in diesen Tagen mit B-Lizenz von Fribourg zu den Neuenburgern gestossen, auf 3:1 (38.).

Effizientes Powerplay

Wer zu diesem Zeitpunkt noch auf Olten wettete, befand sich im Kleinholz wohl in Unterzahl.

Doch die Dreitannenstädter durften nicht nur auf einen gütigen Gegner, der im Schlussdrittel überaus viele Strafen nahm, zählen, sondern bewies einmal mehr viel Moral und Kampfgeist sowie ein Klasse-Überzahlspiel, in diesem vor allem Gedig, Feser und Truttmann die Fäden zogen.

Der HCC, wie gelähmt, konnte sich nach dem Ausgleich drei Minuten vor Schluss von Philipp Wüst gerade noch in die Verlängerung retten.

Und auch in dieser hielten die Oltner die Überhand. Nach hochkarätigen Chancen von Schneuwly und Feser musste jedoch das Penaltyschiessen entscheiden:

Ueli Huber belohnte seine Teamkameraden für eine aufopfernde Schlussphase mit dem Zusatzpunkt und unterstrich sogleich: Angriff ist die beste Verteidigung.