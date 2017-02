5. Die Auswärtsstärke: Auf fremdem Eis spielt Olten überzeugender

Das Hintertreffen bedeutet, dass der EHC Olten die Rapperswil-Jona Lakers auswärts zwei Mal bezwingen muss, will die Mannschaft in den Halbfinal vorstossen. Und das ist nicht ganz abwegig! Schliesslich überzeugte der EHC Olten in der Fremde mehr als vor dem eigenen Anhang: In der Qualifikation gewann er von 24 Partien auf fremdem Eis deren 17, Platz zwei der NLB-Auswärtstabelle. Auch am dienstagabend werden die Lakers-Fans wieder toben. Bleiben die EHCO-Spieler ruhig und bringen das Tollhaus vielmehr mit Toren zum Schweigen, holen sie das Re-Break mit Überzeugung.

6. Die Begeisterungsfähigkeit: Die EHCO-Fans haben NLA-Niveau

«Ich spiele für die Fans. Ohne Fans im Stadion macht es nur halb so viel Spass», sagt EHCO-Ausländer Jiri Polansky. Es war einer der Gründe, warum der Tscheche zum EHC Olten wechselte: 4856 Zuschauer wollten am Sonntag die Powermäuse sehen – das ist NLA-Niveau. Und auch an den Auswärtsspielen darf die Mannschaft auf grossen Support zählen. Mehr als 200 Oltner Fans wurden an Spiel eins in Rapperswil-Jona gezählt und auch für das Duell am Dienstag hat der EHCO Carfahrten organisiert. Der EHC Olten interessiert, die Dreitannenstädter bewegen. Der EHCO polarisiert, der Verein lebt.