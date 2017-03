Für YB-Sportchef Christoph Spycher, selber mehrmals als Spieler am Traditionsturnier dabei, macht die Teilnahme sportlich Sinn: «Dank dem Uhrencup können wir rund eine Woche vor Meisterschaftsbeginn zwei Spiele unter Wettkampfbedingungen gegen europäische Topteams bestreiten. Dass unsere Fans erfahrungsgemäss auch am Uhrencup für eine einzigartige Atmosphäre in den Stadien sorgen, macht die Sache für uns noch interessanter.»

Neuchâtel Xamax kommt zurück

Als zweites Schweizer Team wird Neuchâtel Xamax darum kämpfen, den Uhrenucup-Pokal wieder in die Romandie zu bringen. Die Neuenburger konnten das Turnier 1972 und 1977 gewinnen, bei ihrer letzten Teilnahme im Jahr 2000 belegten sie unter dem damaligen Trainer Alain Geiger hinter YB den zweiten Schlussrang. Inzwischen spielt Xamax nach dem Konkurs unter Bulat Tschagajew im Januar 2012 und dem damit verbunden Zwangsabstieg in die 2. Liga interregional wieder in der Challenge League und hat Ambitionen geäussert, im Jahr 2018 wieder in die höchste nationale Spielklasse aufzusteigen.