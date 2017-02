Nach dem letzten Aufeinandertreffen beider Equipen lag die Messlatte für das Spiel vom Samstag natürlich hoch. In der damaligen Partie trieben die Schönenwerder die Ostschweizer an den Rand einer Niederlage und mussten sich nur knapp in der Verlängerung geschlagen geben. Man wusste also das gegen den Meister der vergangenen Saison alles möglich war und mit dieser Einstellung ging das Heimteam auch in die Partie.

Wegweisende Aufschläge

Doch zuerst war es der Titelverteidiger, welcher mit sehenswerter Verteidigungsarbeit und schnellem Angriffsspiel zu überzeugen wusste. Insbesondere Amriswils Zuspieler Howatson schien omnipräsent zu sein und dirigierte seine Equipe in der Offensive sowie auch in der Feldverteidigung.

Schönenwerd liess sich davon keineswegs irritieren und konterte seinerseits mit guten Angriffen von Rocamora und Peterlin. Zum Satzwinner wurde aber der Este Kollo, der mit wuchtigen Aufschläge für Chaos in Amriswils Annahmeriegeln sorgte und seinem Team sieben Punkte in Serie ermöglichte.

Damit war dieser Durchgang vorentschieden, Amriswil zog dank einer schwachen Phase der Platzherren zwar wieder gefährlich nahe heran, doch Schönenwerd behielt die Nerven und ging verdient in Führung.

Rückstand wettgemacht

Nach dem Seitenwechsel folgte auf die Euphorie sogleich eine kleine Baisse, als Angreifer Prével im Dienste der Ostschweizer die gegnerische Annahme von der Aufschlaglinie aus unter Beschuss nahm. Obwohl sich das Szenario kurze Zeit darauf mit dem eben genannten Prével wiederholte, kämpften sich die Niederämter beide Male wieder ins Spiel zurück und egalisierten den Score kurz vor Satzende.

Schlüsselmoment dürften die zwei direkt aufeinanderfolgenden Blockpunkte auf Amriswils Topskorer Steigmeier gewesen sein, welche dessen sonst so souveränen Auftreten einen argen Dämpfer versetzten. In einem an Spannung kaum zu überbietenden Finish gelang Schönenwerds Rocamora mit einem Block auf Fellay der entscheidende Punkt, um seiner Equipe die Führung zur Halbzeitpause zu sichern.

Die Platzherren hatten nun endgültig Blut geleckt und powerten auch nach der Pause munter weiter. Insbesondere am Aufschlag hielten die Solothurner den Druck hoch, während sich Amriswil in diesem Segment drei Fehler in Serie erlaubte. Trotz früher Führung des Heimteams steckte der Titelverteidiger nicht auf und kam angeführt von Steigmeier und Prevel wieder gefährlich nah an das Heimteam heran.

In dieser Phase liess Rocamora jedoch seine Klasse aufblitzen und verwertete praktisch jeden seiner Angriffe zu direkten Punkten. Es blieb dann auch ihm überlassen nach neunzig gespielten Minuten den Matchball im Feld der Thurgauer zu versenken um damit bei seiner Mannschaft sowie dem zahlreichen Publikum für frenetischen Jubel zu sorgen.

Obwohl das Resultat überraschend klar ausfiel war es der verdiente Lohn für das bisher beste Spiel der Niederämter. Dank der gewonnenen drei Punkte hat Schönenwerd den zweiten Tabellenplatz souverän verteidigt und konnte ausserdem den Rückstand an die Spitze auf drei Punkte reduzieren.