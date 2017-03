November 2015: An der Generalversammlung der EHC Olten AG wird einer Aktienkapitalerhöhung zugestimmt. Umgesetzt wird sie jedoch lange Zeit nicht – bis heute: «Der Verwaltungsrat der EHC Olten AG hat die genehmigte Aktienkapitalerhöhung formell abgeschlossen. Das Aktienkapital konnte von 625 000 Franken auf 937 500 Franken erhöht werden», lässt der Klub am Montag, eineinhalb Jahre nach der Zustimmung der Aktionäre, per Medienmitteilung verlauten. Dieser Schritt ist für den Klub von grosser Bedeutung, weil der Schweizer Eishockeyverband vorschreibt, dass das Eigenkapital im Minimum 15 Prozent des Unternehmensbudgets betragen muss. Das entspricht also neu einem Budget von 6,25 Millionen Franken. Weil der Klub anstrebt, dieses weiter zu erhöhen, plant die EHC Olten AG eine weitere Kapitalerhöhung. Hierfür seien bereits erste Gespräche mit potenziellen Grossaktionären im Gange, bestätigt Geschäftsführer Peter Rötheli auf Anfrage. Eine weitere Kapitalerhöhung über die Millionengrenze hinaus ist notwendig, will man den Dreijahresplan mit dem Aufstieg in die NLA weiterhin konkurrenzfähig verfolgen können. Doch warum dauerte die Umsetzung so lange?