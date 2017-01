Auch bei den Transfers zeigte er kein gutes Händchen. Letztlich hat sich vor allem der unnötige Abgang von Fabian Ganz negativ ausgewirkt. Erstens war Ganz ein wichtiger Mann in der Kabine, zweitens musste seine Lücke mit der Verpflichtung eines ausländischen Verteidigers kompensiert werden, was wiederum Auswirkungen auf die offensive Feuerkraft der Mannschaft hatte, da im Sturm ein zweiter Söldner fehlte.

Curtis Gedig mag ein solider Spieler sein. Den höheren Ansprüchen an einen NLB-Ausländer wird er aber nicht gerecht.

Unter dem Strich hat es Kölliker in seiner Amtszeit in Olten nicht geschafft, die Mannschaft gezielt weiterzuentwickeln.

Ein weiteres Handicap: Der Sportchef, das Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Chefetage, müsste ein guter Kommunikator und Vermittler zwischen den Interessensgruppen sein. Und das ist der hemdsärmlige Köbi Kölliker definitiv nicht.

Zu viele Mitläufer, zu wenig Leader

Die Spieler: Verantwortlich für die Leistungen auf dem Eis sind die Spieler. Sie haben am Ende die grösste Macht, entscheiden mit ihrer Performance über das sportliche Wohlergehen des Klubs. Nur scheint man sich dessen in den Reihen der EHCO-Spieler nicht bewusst zu sein.

Der Auftritt in Visp war ein Offenbarungseid. Keiner nahm das Heft in die Hand, keiner war in der Lage, ein Zeichen der Stärke zu setzen. Es schien fast so, als ob alle darauf warteten, dass der andere etwas unternimmt. Kurz: in dieser Mannschaft hat es zu viele Mitläufer und zu wenig Leader.

Kommt dazu, dass die Spieler offensichtlich nicht in der Lage sind, das System des Trainers zu adaptieren.

Mag sein, dass ein mehr auf läuferische und spielerische Komponenten basierendes Eishockey besser zu diesem Team passen würde. Aber fest steht auch: Ohne Physis und unbedingten Einsatzwillen nützt jedes System nichts.

Es sind grundsätzliche Eigenschaften, die die Spieler vermissen lassen. Kommt dazu: Der liebe Scott Beattie ist gescheitert, der ruhige Heikki Leime ebenso. Und nun droht dem fordernden Maurizio Mansi dasselbe Schicksal. Es ist an der Zeit, dass man auch die Spieler in die Verantwortung nimmt – auch wenn dies einfacher gesagt, als getan ist.

Die Vereinsführung: Geschäftsführer Peter Rötheli hat sich aus dem sportlichen Alltagsbusiness zurückgezogen.

Die Verpflichtung von Sportchef Köbi Kölliker, mit dem er verwandt ist, geht aber auf seine Kappe. Was wiederum die Frage aufwirft, ob hier genügend Distanz vorhanden ist, um die Arbeit des Sportchefs kritisch beurteilen zu können.

Hätten gezielte Inputs aus der Geschäftsleitung den Abwärtstrend der letzten zwei Jahre verhindern können?

Der abtretende Präsident Benvenuto Savoldelli hat den Klub finanziell auf Vordermann gebracht, wirkte jedoch hinsichtlich der sportlichen Weiterentwicklung eher als Bremsklotz.

Wer sich, wie der EHC Olten, mittelfristig den Aufstieg in die NLA auf die Fahne geschrieben hat, der muss investieren, um dieses hohe Ziel zu erreichen. Stehen in diesem Klub wirklich alle hinter dieser Vision, an der letztlich auch die Leistungen auf dem Eis gemessen werden? Die Antwort lautet: Nein.

Fazit: Beim EHC Olten passt derzeit nicht mehr viel zusammen. Deshalb bleibt nur ein Schluss. Das, was nicht zusammen passt, muss getrennt werden. Die grosse Frage ist: Wo ansetzen in diesem kaum mehr überschaubaren Chaos?