Zwar zogen die Gäste aus Visp gegen die Dreitannenstädter eine diskussionslose Niederlage ein. Aber für den EHC Visp dürfte die Momentaufnahme von diesem Freitagabend letztlich belanglos sein. Denn das wichtigste «Spiel» findet für die Walliser dieses Wochenende abseits der Eisfläche statt. Morgen Sonntag wird in der Lonzastadt an der Urne über den Bau einer 35 Millionen teuren Eishalle abgestimmt. In dieser Angelegenheit wäre eine Niederlage für die Visper fatal, träumen doch auch die Walliser insgeheim von einer Zukunft in der NLA.