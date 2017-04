Sechs Wochen sind seit dem Ausscheiden des EHCO vergangen. Viertelfinalgegner Rapperswil verlor am Dienstag Spiel 7 im Final, und so ist der EHC Olten in den Playoffs erstmals seit drei Jahren nicht am späteren Meister gescheitert (2015 im Final an Langnau, 2016 im Halbfinal gegen Ajoie), sondern am zähen Finalverlierer.

Zu des Gegners Stärke kamen in diesem Jahr eigene Probleme: Nach einem Leistungsabfall ab November übernahm Ende Januar der Schwede Bengt-Ake Gustafsson den Trainerposten, konnte das frühe Scheitern aber auch nicht mehr verhindern. Die Ursachenforschung nach Saisonende brachte aber auch auf anderen Ebenen Probleme zutage.

Nun wird in der Clubleitung intensiv an Lösungen gearbeitet. Dazu gehört ein Umbruch in der Mannschaft, deren Defensive erstmals seit langem ein ganz neues Gesicht erhält. Zusammen mit dem neuen Goalieduo Matthias Mischler und Simon Rytz, der aus Biel kommt, verspricht die grunderneuerte Abwehr viel Erfahrung und Stabilität. In der Offensive steht das Gerüst ebenfalls, hier wird es noch einige Transfers geben.