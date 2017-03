In diesen Sekunden bin ich quasi unter Hochspannung. Der Puls ist bei 150. Zeit, um in der Luft an etwas anderes zu denken, hat man eigentlich nur bei einem schlechten Sprung. Wenn ich hier auf der grossen Schanze schon bei 100 Metern lande, dann kommen die Emotionen bereits in der Luft.

Im Auslauf versucht man, verschiedene Eindrücke des Sprungs nochmals auf sich wirken zu lassen. Meistens macht man das zu wenig lang. Deshalb ist es immer gut, wenn man sich dafür genügend Zeit lässt. Gerade wenn man noch etwas nach der Routine sucht, wie zurzeit bei mir der Fall.

Als Skispringer hast du im Wettkampf sehr viele Eindrücke in einer sehr kurzen Zeit. Nach einem tollen Flug ist die Freude, die man spürt, wirklich überwältigend. Dann geht es bei mir emotional richtig ab.»

Aufgezeichnet von: Rainer Sommerhalder