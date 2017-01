Die Organisatoren in Wengen hatten alles unternommen, um die Abfahrt trotz der seit Freitag ununterbrochen Schneefälle austragen zu können. Schon am frühen Morgen war beschlossen worden, den Start hinunter in den Raum Hundschopf zu verlegen. Die Bemühungen nützten nichts. Am Ende blieb nur die Absage.

Wo das Rennen nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Eine Variante als Ersatzort ist offenbar Beaver Creek. In der Station im US-Staat Colorado, in der die Rennen von Anfang Dezember wegen Schneemangels hatten abgesagt werden müssen, könnte in der Woche vor dem Weltcup-Finale im zwei Autofahrstunden entfernten Aspen gefahren werden.

In Wengen bleibt das Programm vom Sonntag mit dem Slalom unverändert.