Yule gewann den Nachtslalom im italienischen Val di Fassa. Der Walliser setzte sich vor dem Slalom-Weltmeister Jean-Baptiste Grange und seinem Teamkollegen und ex-aequo-Dritten Loïc Meillard durch. Am Vortag beim Europacup-Slalom in Obereggen war das Trio ebenfalls auf dem Podest gestanden, allerdings in umgekehrter Reihenfolge - Meillard vor Grange und Yule.

Yule hatte am Wochenende beim Weltcup-Slalom in Val d'Isère Rang 11 belegt und gewann nun seinen insgesamt vierten Slalom im Europacup. Er wendete das Blatt mit einem starken 2. Lauf und distanzierte Grange um sechs Hundertstel. Meillard und der Italiener Tommaso Sala büssten zwei Zehntel ein.

Wild bestätigte mit dem Sieg im italienischen Andalo ebenfalls ihre Form. Die 23-Jährige hatte am vergangenen Samstag beim Weltcup-Riesenslalom in Sestriere mit Rang 7 ihr Karriere-Bestresultat erreicht und zugleich die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in St. Moritz geschafft. Nun führte Wild eine starke Schweizer Equipe an. Insgesamt vier Fahrerinnen klassierten sich in den Top Ten. Wild stand bereits zum sechsten Mal auf dem Podest eines Europacup-Rennens.