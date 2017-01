Wendy Holdener zeigte im Weltcup-Slalom in Maribor eine starke Reaktion auf das Ausscheiden am vergangenen Dienstag in Zagreb. Die Schwyzerin belegte hinter der Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die in Zagreb ebenfalls ausgeschieden war, Platz 2 und schaffte es damit zum fünften Mal in diesem Winter aufs Podest.