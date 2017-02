Fast zweieinhalb Sekunden hatte Weltmeisterin Wendy Holdener am Freitag im Super-G der ersten Kombination auf die Bestzeit der Slowenin Ilka Stuhec verloren. Diesmal machte sie es besser. 2,03 Sekunden betrug ihr Rückstand auf die Italienerin Sofia Goggia, die sich im Super-G mit Bestzeit unmittelbar vor Stuhec setzte.

Damit könnte für Wendy Holdener vor dem abschliessenden Slalom mehr möglich sein als am Freitag, als sie sich mit Platz 4 begnügen musste. Allerdings stellt sich ihr eine Gegnerin in den Weg, an der nur schwer vorbei zu kommen scheint. Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die an den WM in St. Moritz die Kombination nicht bestritten und auch am Freitag verzichtet hatte, büsste als Siebente nur 1,30 Sekunden auf die Bestzeit von Goggia ein. Die Weltcup-Gesamtleaderin startet in Crans-Montana erst zum zweiten Mal in einer Weltcup-Kombination.

Wendy Holdener zeigte im schwierigen Super-G auf anspruchsvollem Gelände, in welchem auch noch das diffuse Licht die Aufgabe erschwerte, eine beherzte Fahrt. Dabei geriet sie nie in Gefahr - im Gegensatz zu Stuhec oder zur Italienerin Federica Brignone, der Siegerin der Kombination vom Freitag. Beide gerieten in arge Schwierigkeiten und wären beinahe gestürzt. Brignone lag bereits mit dem Körper im Schnee, kam aber wieder auf die Beine.

Die gesundheitlich leicht angeschlagene WM-Zweite Michelle Gisin, die am Freitag ausgeschieden war, büsste 2,75 Sekunden auf die Bestzeit ein. Auch sie kann mit einem guten Slalom noch viel gutmachen.