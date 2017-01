Dem Schweizer gelang sein zweites Top-Ten-Resultat in diesem Winter. Zu Saisonbeginn war der Walliser im Einzel in Östersund Zehnter geworden.

Gleichwohl wird der Mann aus Geschinen die Arena in Oberhof nicht restlos zufrieden verlassen haben. Zusammen mit Lukas Hofer traf er bei windigen Verhältnissen als Einziger alle Scheiben. Aus dieser Ausgangslage hat der 27-Jährige, der bereits viermal auf einem Weltcup-Podest stand, schon mehr gemacht. In der Loipe büsste der Schweizer zuviel Zeit ein. So war er in der Endabrechnung sogar einen Rang hinter Martin Fourcade klassiert, der stehend dreimal das Ziel verfehlte.

Der Österreicher Julian Eberhard feierte seinen zweiten Weltcupsieg. Er nahm trotz einer Strafrunde Fourcade, der zuvor sieben der acht Wettkämpfe gewonnen hatte, 51 Sekunden ab.