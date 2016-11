Dies meldet die Website der italienischen Zeitung La Gazzetta dello Sport. Der amerikanische Verband bestätigte den Vorfall noch nicht.

Erst im Februar hatte sich Lindsey Vonn im Weltcup-Super-G in Soldeu in Andorra einen Bruch des Schienbeinkopfs zugezogen, wodurch das Duell gegen Lara Gut um den Gesamt-Weltcup vorzeitig entschieden war. Ende Monat hätte Lindsey Vonn in Lake Louise wieder ins Weltcup-Geschehen eingreifen wollen, nachdem sie auf den Riesenslalom von Sölden noch verzichtet hatte.