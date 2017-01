Von Siebenthal realisierte über 5 km Skating mit Intervall-Start ihr drittes Top-10-Ergebnis in diesem Weltcup-Winter. Die 23-jährige Berner Oberländerin musste sich der neuen Tour-Leaderin Heidi Weng nur um drei Sekunden geschlagen geben und klassierte sich unter anderen vor Ingvild Flugstad Östberg und Stina Nilsson. Von Siebenthal ist insbesondere auch am Sonntag hinauf zur Alpe Cermis einiges zuzutrauen.

Der Sieg ging zum dritten Mal in Folge in einem 5-km-Rennen in der freien Technik an Jessica Diggins. Bereits im Vorjahr hatte die Amerikanerinnen in dieser Disziplin in Toblach triumphiert. Diggins siegte mit 13,6 Sekunden Vorsprung vor der Finnin Krista Pärmäkoski. Dritte wurde Sadie Bjornsen aus den USA.

Eine Niederlage kassierte die bisherige Tour-Leaderin Stina Nilsson. Die Schwedin verlor auf die siegreiche Diggins 40,5 Sekunden. Im Gesamtklassement liegt sie als Dritte nun 16,3 Sekunden hinter Weng. Zweite ist Östberg, die 11,1 Sekunden hinter ihrer norwegischen Teamkollegin zurückliegt. Nathalie von Siebenthal machte einen Rang in der Overall-Wertung gut. Als mittlerweile Gesamtsechste weist sie einen Rückstand von 2:51 Minuten auf Weng auf.

Fortgesetzt wird die Tour de Ski für die Frauen mit einem Massenstartrennen über 10 km klassisch am Samstag in Lago di Tesero im Trentino.