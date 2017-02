Die 20-jährige Japanerin setzte sich beim Test für die Winterspiele 2018 in Pyeongchang 1,5 Punkte vor ihrer Landsfrau Yuki Ito durch und zog bei der Zahl an Erfolgen mit Gregor Schlierenzauer, dem erfolgreichsten Mann im Weltcup, gleich. Takanashi hatte sich am Vortag zum bereits vierten Mal in Serie den Gesamt-Weltcup gesichert.