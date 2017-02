Für Corinne Suter war es die beste Klassierung seit ihrem gelungenen Saisonauftakt in Lake Louise. Zufrieden wird die ehrgeizige Schwyzerin trotzdem nicht sein mit ihrem Abschneiden. In den kanadischen Rocky Mountains war die Innerschweizerin in der zweiten Abfahrt Vierte und im Super-G Siebente geworden. Seither war es Corinne Suter nicht mehr nach Wunsch gelaufen.

Joana Hählen und Wendy Holdener büssten über drei Sekunden ein. Die nicht für die WM selektionierte Priska Nufer vergab die Chance auf ein gutes Ergebnis mit einem zeitraubenden Fehler schon im oberen Streckenteil. Fabienne Suter und Jasmine Flury schieden wie die Amerikanerin Lindsey Vonn, die Italienerin Sofia Goggia und die Deutsche Viktoria Rebensburg aus.

Ilka Stuhec feierte ihren bereits sechsten Sieg in diesem Winter. Die Abfahrtsweltmeisterin hatte Ende Januar auch den letzten Super-G in Cortina gewonnen, nachdem Lara Gut nach klar besten Zwischenzeiten gestürzt war. In Crans-Montana war die Slowenin eine Klasse für sich. Die zweitklassierte Elena Curtoni war die einzige Konkurrentin mit weniger als einer Sekunde Rückstand. Die Italienerin, die im Weltcup noch nie so gut platziert war, büsste eine halbe Sekunde ein. Dritte wurde die Österreicherin Stephanie Venier, die überraschende WM-Zweite in der Abfahrt.

Ilka Stuhec wahrte sich mit dem neuerlichen Erfolg auch die Chance auf den Gewinn des Disziplinen-Weltcups. Vor den letzten zwei Rennen am nächsten Sonntag bei der Olympia-Hauptprobe in Jeongseon und beim Finale in Aspen liegt sie 16 Punkte hinter Tina Weirather. Die Liechtensteinerin übernahm nach ihrem 4. Rang in Crans-Montana mit 6 Punkten Vorsprung die Führung von Lara Gut, welche die ersten drei Super-G des Winters gewonnen hatte.

Crans-Montana. Weltcup-Super-G (nach 32 Fahrerinnen): 1. Ilka Stuhec (SLO) 1:21,78. 2. Elena Curtoni (ITA) 0,50 zurück. 3. Stephanie Venier (AUT) 1,09. 4. Tina Weirather (LIE) 1,26. 5. Federica Brignone (ITA) 1,35. 6. Kajsa Kling (SWE) 1,36. 7. Elisabeth Görgl (AUT) 1,39. 8. Nicole Schmidhofer (AUT) 1,75. 9. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1,76. 10. Tessa Worley (FRA) 2,01. 11. Mikaela Shiffrin (USA) 2,11. 12. Corinne Suter (SUI) 2,22. Ferner: 18. Joana Hählen (SUI) 3,26. 19. Wendy Holdener (SUI) 3,27. 22. Priska Nufer (SUI) 4,63. - Ausgeschieden u.a.: Fabienne Suter (SUI), Lindsey Vonn (USA), Sofia Goggia (ITA), Viktoria Rebensburg (GER).