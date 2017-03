Neben der Goldmedaille gewann die 32-Jährige drei weitere Medaillen an Weltmeisterschaften. 2010 holte sie zudem Bronze an den Olympischen Spielen in Vancouver. Im Weltcup erreichte Strachova 17 Podestplätze, wovon zwei Siege. Das letzte Top-3-Resultat gelang ihr vor gut zwei Wochen im vorletzten Slalom der Saison mit Platz 2 in Squaw Valley.