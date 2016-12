Mario Dolder, Benjamin Weger, Jeremy Finello und Serafin Wiestner kamen ohne Strafrunde durch - pro Schiessen darf dreimal nachgeladen werden. Mit zehn Nachladern, die rund je 10 Sekunden kosten, weil die Patrone von Hand in den Lauf eingeführt werden muss, fiel die Schiessleistung gleichwohl nicht überragend aus.

Die erste von insgesamt fünf Staffel-Prüfungen in diesem Winter ging an Frankreich. Die Stärke dieser Equipe dokumentierte sich am Fakt, dass der Schlussläufer und Biathlon-Dominator Martin Fourcade bereits als Führender die letzten 7,5 km in Angriff nahm.