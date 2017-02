Käser war bei der Olympia-Hauptprobe in Südkorea der einzige Schweizer, der die K.o.-Runde überstand. Gianluca Cologna scheiterte als 32. um 42 Hundertstel in der Qualifikation, Livio Bieler als 40. um gut 3,5 Sekunden.

Weitere Schweizer waren in Pyeongchang nicht am Start, auch nicht bei den Frauen. Auch aus anderen Nationen waren kaum Spitzenläufer nach Asien gereist. Die Vorbereitung auf die WM in Lahti, die in drei Wochen beginnt, hat Vorrang.