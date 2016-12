Die 23-jährige Schweizerin legte einen Blitzstart hin und liess sich von dieser Position nicht mehr verdrängen. Nach 5 km lag sie an 5. Stelle, nach 10 km auf Platz 4 und im Ziel im 6. Rang. Die Wahl ihres Anfangstempos war somit perfekt.

Von Siebenthal lief zum siebenten Mal in einem Weltcup-Rennen in die Top-Ten. All diese Resultate stammen aus den ersten Monaten dieses Jahres. Beim legendären Anstieg zur Alpe Cermis im Rahmen der Tour de Ski war der Bergfloh als 7. erstmals in die Weltspitze vorgestossen, danach folgten fünf weitere Exploits, meist in der freien Technik. Der 6. Rang an der WM 2015 in Falun über 10 km Skating war primär dank der vorteilhaften frühen Startnummer zustande gekommen.

Das Resultat von Davos ist nach einem enttäuschenden Saisonstart Balsam auf Von Siebenthals Wunde. In den Rennen in Kuusamo und Lillehammer - meist in der klassischen Technik - war die Schweizerin überhaupt nicht Fleck gekommen. Die gelernte Bäuerin stand meist ratlos vor den Mikrofonen. Einzig der 15. Rang über 5 km Skating schlug aus der Reihe.

Die Podestplätze lagen nicht in Von Siebenthals Reichweite. Die Norwegerinnen feierten mit Ingvild Flugstad Östberg und der Weltcup-Führenden Heidi Weng einen Doppelsieg, Rang 3 ging an die Finnin Krista Pärmäkoski, die 16 Sekunden Rückstand auf die Siegerin aber einen Vorsprung von 45 Sekunden auf die Schweizerin hatte. Ein Schweizer Frauenpodestplatz in einem sogenannten Distanzrennen hätte sogar etwas Historisches an sich. Letztmals war dies 1987 der Fall gewesen.

Östberg scheint die Bündner Bergluft zu behagen. Vier ihrer nunmehr sechs Weltcupsiege legte sich in der Lenzerheide oder in Davos in trockene Tücher.