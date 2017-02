Mirjam Puchner kam nach dem Sprung auf Höhe des Super-G-Starts zu Fall. Mit dem Helikopter wurde die Österreicherin ins Spital überführt, die erste Diagnose Schien- und Wadenbeinbruch bestätigt wurde. Puchner erlitt ausserdem eine Hirnerschütterung.

Im März der letzten Saison hatte Mirjam Puchner beim Finale in St. Moritz vor Fabienne Suter die Abfahrt gewonnen und damit ihren bisher einzigen Weltcupsieg errungen. Damals wurde allerdings auf dem Hang der Männer gefahren. In diesem Winter hatte Puchner als Sechste der zweiten Abfahrt in Lake Louise ihr bestes Ergebnis abgeliefert.