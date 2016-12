Acht Hundertstel hinter Shiffrin folgt die Deutsche Viktoria Rebensburg. Auch Tessa Worley, die Führende in der Disziplinenwertung, und die Italienerin Federica Brignone büssten mit zehn Hundertsteln respektive 23 Hundertsteln nur wenig Zeit auf Shiffrin ein.

Lara Gut, die mit der Startnummer 7 unmittelbar nach Shiffrin gestartet ist, verlor bei schwierigen Bedingungen mit Schneefall und wechselnden Windbedingungen etwas mehr Zeit. Als Siebte mit 71 Hundertsteln Rückstand auf die Halbzeitführende wahrte die Tessinerin ihre Chancen aufs Podest.

Zweitbeste Schweizerin nach halbem Pensum ist Wendy Holdener als 20. mit 1,67 Sekunden Rückstand. Dritte Schweizerin im zweiten Lauf ist Simone Wild als 28. Mélanie Meillard (32.) und Camille Rast (34.) schafften es knapp nicht in die Top 30.

Anna Veith (vormals Fenninger), die am Vortag bei ihrem Comeback nach langer Verletzungspause den zweiten Lauf klar verpasst hatte, steigerte sich in ihrem zweiten Rennen. Die zweifache österreichische Gesamtweltcup-Siegerin nimmt den zweiten Durchgang von Position 25 aus in Angriff.

Der zweite Lauf ist auf 13.30 Uhr angesetzt.

Semmering. Weltcup-Riesenslalom der Frauen. Der Stand nach dem ersten Lauf: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:00,84. 2. Viktoria Rebensburg (GER) 0,08 zurück. 3. Tessa Worley (FRA) 0,10. 4. Federica Brignone (ITA) 0,23. 5. Stephanie Brunner (AUT) 0,60. 6. Manuela Mölgg (ITA) 0,61. 7. Lara Gut (SUI) 0,71. Ferner: 20. Wendy Holdener (SUI) 1,67. 22. Tina Weirather (LIE) 1,70. 25. Anna Veith (AUT) 1,95. 28. Simone Wild (SUI) 2,16. 29. Ilka Stuhec (SLO) 2,19. - Nicht für den 2. Lauf qualifiziert: 32. Mélanie Meillard (SUI) 2,31. 34. Camille Rast (SUI) 2,44. 43. Rahel Kopp (SUI) 3,00. 54. Vanessa Kasper (SUI) 4,20. - Ausgeschieden (u.a.): Sofia Goggia (ITA).