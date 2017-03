Der Österreicher, der schon als Gewinner der Gesamtwertung und des Disziplinen-Weltcups nach Colorado gereist war, liegt nach dem ersten Durchgang in Führung. Der Salzburger setzte sich acht Hundertstel vor den Schweden André Myhrer. Der Italiener Stefano Gross hat als Dritter bereits 35 Hundertstel Rückstand.

Henrik Kristoffersen, Hirscher grosser Gegenspieler, handelte sich als Fünfter eine Hypothek von fast einer halben Sekunde ein. Hirscher kann die Saison mit einem siebenten Saisonsieg abschliessen. Im Slalom holte der 28-Jährige zwar den WM-Titel, im Weltcup aber wäre es erst sein dritter Erfolg in diesem Winter. Gewonnen hat Hirscher nur im November in Levi und im Januar in Kitzbühel.

Luca Aerni erreichte mit Nummer 18 den 10. Zwischenrang. 87 Hundertstel büsste der Berner auf die Bestzeit von Hirscher ein. Zumindest seine Saisonbestmarke kann der Kombinations-Weltmeister damit noch verbessern. Zweimal war er in diesem Winter Achter. Der Walliser Daniel Yule liegt auf Platz 13, mit 1,12 Sekunden Rückstand.

Aspen (USA). Weltcup-Slalom der Männer. 1. Lauf: 1. Marcel Hirscher (AUT) 43,12. 2. André Myhrer (SWE) 0,08 zurück. 3. Stefano Gross (ITA) 0,35. 4. Michael Matt (AUT) 0,37. 5. Henrik Kristoffersen (NOR) 0,48. 6. Felix Neureuther (GER) 0,53. Ferner: 10. Luca Aerni (SUI) 0,87. 14. Daniel Yule (SUI) 1,12.