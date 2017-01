Somit wird am Samstag, 14. Januar 2017, – exakt 50 Jahre nach der allerersten Weltcup-Abfahrt der Geschichte – auf der gleichen Strecke am Lauberhorn wieder eine Weltcup-Abfahrt stattfinden.

Der Start soll pünktlich um 12.30 Uhr erfolgen, wenn denn das Wetter den Organisatoren keinen Strich durch die Rechnung macht. Denkbar ist auch, dass die Abfahrtsstrecke verkürzt wird.

Zuerst der Kombi-Slalom?

Zu einem späteren Zeitpunkt am Donnerstag entscheiden Waldner und das OK, ob die Weltcup-Kombination vom Freitag in geänderter Abfolge ausgetragen und der Slalom allenfalls vor der Abfahrt stattfinden wird.

Alle Lauberhornabfahrt-Sieger seit 1997: