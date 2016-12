Im 15. Anlauf klappte es damit für Lara Gut in Lake Louise endlich mit der erhofften Top-3-Platzierung in der Abfahrt. Die Tessinerin erwischte zwar keine ideale Fahrt und geriet im Steilhang deutlich zu tief. In diesem Abschnitt von rund 16 Fahrsekunden büsste sie die entscheidende Zeit auf Stuhec ein. Dennoch reichte es der Gesamtweltcupsiegerin der vergangenen Saison zu ihrem 35. Podestplatz im Weltcup, dem elften in der Abfahrt.

Die angestrebte Verbesserung gelang auch Corinne Suter (0,54 Sekunden zurück), der nur elf Hundertstel zur drittklassierten Ungarin Edit Miklos fehlten. Die 22-jährige Schwyzerin zeigte am Samstag eine entschlossene Fahrt, womit sie sich um nicht weniger als 16 Positionen in den 4. Rang steigerte - zu ihrem besten Weltcup-Ergebnis der Karriere.

Fabienne Suter gestürzt

Für Fabienne Suter resultierte hingegen eine weitere Enttäuschung. Am Freitag hatte sich die routinierte Schwyzerin früh eine Skikante beschädigt (44. Platz). Tags darauf stürzte die Vorjahres-Zweite nach etwas besserer Fahrt im unteren Teil ohne Verletzungsfolge. Denise Feierabend verlor über vier Sekunden auf die Spitze und blieb ausserhalb der Top 30.

Die am Freitag gestürzte Joana Hählen startete wegen den erlittenen Prellungen nicht zur zweiten Abfahrt. Die Bernerin wird auch den Super-G am Sonntag (Start 19.00 Uhr Schweizer Zeit) nicht bestreiten.