Einzig Marcel Hirscher, im WM-Winter bislang in sechs von sieben Slaloms auf dem Podest und zuletzt in Kitzbühel siegreich, hielt mit 0,52 Sekunden den Rückstand zu Kristoffersen in Grenzen. Der Vorjahressieger aus Norwegen, der vor drei Jahren beim Nachtslalom auf der Planai seinen ersten Weltcupsieg erreicht hatte, gewann in diesem Winter bereits die Slaloms in Val d'Isère, Madonna di Campiglio, Adelboden und Wengen.

Dritter zur Halbzeit ist Alexander Choroschilow (1,06 zurück). Hinter dem Russen folgt mit Stefano Gross, Dave Ryding (zuletzt sensationell Zweiter in Kitzbühel), Julien Lizeroux, Mattias Hargin und Felix Neureuther ein Quintett innerhalb einer Zeitspanne von nur zwei Zehnteln.

Yules akrobatische Einlage

Daniel Yule hatte sich in vier der letzten fünf Slaloms in den Top 8 klassiert. Nach dem 5. Platz in Kitzbühel rückte der Walliser deshalb für Schladming in die erste Startgruppe der Top 7 vor. Doch der Walliser schied im ersten Lauf nur mit Glück und dank akrobatischem Können nicht aus. Yule war bei der drittletzten Torstange in Probleme geraten und überquerte die Ziellinie stürzend. Mit 1,82 Sekunden Rückstand hielt er sich dennoch knapp in den Top 15.

Luca Aerni sah nach drei Slaloms, in welchen er jeweils im ersten Lauf ausgeschieden war, wieder einmal die Ziellinie. Doch mit 3,06 Sekunden Rückstand auf Kristoffersen muss der Berner um die Qualifikation für die Top 30 zittern. Gar noch zwei Zehntel mehr als Aerni büsste Teamkollege Ramon Zenhäusern ein.

Der Start zum zweiten Durchgang erfolgt um 20.45 Uhr.