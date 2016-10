Nur zwei Zehntel verlor der 24-jährige Romand auf den führenden Franzosen Alexis Pinturault und lediglich drei Hundertstel liegt Murisier hinter dem Österreicher Marcel Hirscher zurück. Murisier, der in seiner Karriere von Kreuzbandrissen entscheidend zurückgeworfen worden war, steht im Riesenslalom mit einem 9. Platz als bestem Ergebnis zu Buch. Im Slalom war er schon einmal Achter, im Dezember 2010 vor seinen schweren Unfällen.

Pinturault, der im vergangenen Winter vier Riesenslaloms hintereinander gewonnen hatte, kann in Sölden erstmals triumphieren. Zweimal war der Franzose im Ötztal schon Zweiter. Marcel Hirscher, der in diesem Winter seinen sechsten aufeinanderfolgenden Sieg im Gesamt-Weltcup anstrebt, hat vor zwei Jahren seinen bisher einzigen Erfolg in Sölden eingefahren.

Neben Murisier qualifizierten sich drei weitere Schweizer für den zweiten Lauf. Ein besonderer Exploit gelang dem erst 19-jährigen Nidwaldner Marco Odermatt. Der Junioren-Weltmeister aus Buochs kämpfte sich mit der hohen Nummer 53 in den 12. Zwischenrang. Odermatt bestreitet in Sölden sein erst zweites Weltcuprennen. Die beiden Bündner Carlo Janka und Gino Caviezel liegen auf den Plätzen 17 und 21.